Vorschlag aus dem Parlament : South Carolina führt Erschiessen als Hinrichtungsmethode ein

Weil der Bundesstaat zu wenig Giftspritzen hat, will South Carolina eine neue Methode einführen: die Erschiessung. Drei andere Bundesstaaten töten ihre Häftlinge bereits so.

Das Parlament im US-Bundesstaat South Carolina will zum Tode verurteilte Häftlinge künftig erschiessen lassen.

South Carolina will seine zum Tode verurteilte Häftlinge künftig erschiessen lassen. Drei weitere Staaten kennen diese Methode bereits: darunter Utah.

Darum will das Parlament im Bundesstaat nun wieder Häftlinge erschiessen lassen.

Das Abgeordnetenhaus im US-Staat South Carolina hat für die Einführung eines Erschiessungskommandos als Hinrichtungsmethode gestimmt. Der am Mittwoch angenommenen Vorlage zufolge, müssen zum Tod verurteilte Häftlinge künftig entscheiden, ob sie die Erschiessung oder die Hinrichtung auf dem elektrischen Stuhl wählen, wenn keine Giftspritze zur Verfügung steht. Der Schritt soll Hinrichtungen in dem US-Staat wieder in Gang setzen.