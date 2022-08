Bundesliga : Sow-Schlenzer sichert Frankfurt-Sieg in Spektakel-Spiel in Bremen

Erfolgreicher Sonntag für Djibril Sow. Der Nati-Star trifft beim 4:3-Sieg seiner Frankfurter gegen Bremen mit einem schönen Schlenzer ins Tor und sichert seinem Team so den ersten Saisonsieg.

Werder Bremen – Eintracht Frankfurt 3:4

Djibril Sows Eintracht Frankfurt hat den ersten Sieg in der Bundesliga eingefahren. Nach zuvor zwei Remis und einer Niederlage setzte sich der Europa-League-Sieger am Sonntag bei Aufsteiger Werder Bremen mit 4:3 (3:2) durch und verbesserte sich in der Tabelle mit fünf Zählern auf Rang elf.