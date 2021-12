Schweizer in Europa : Sow trifft für Frankfurt – Shaqiri darf bei Lyon auf der Zehn ran

Am Donnerstag stehen in Europa mehrere Schweizer im Einsatz. Was haben die Schweizer Söldner in der Europa League, respektive Conference League geliefert? Wir zeigen es euch.

1 / 6 Djibril Sow (Nr. 8) erzielte seinen ersten Europacup-Treffer. AFP Der Zürcher in Diensten von Eintracht Frankfurt brachte sein Team in der 29. Minute mit 1:0 in Führung. Mustafa Alkac/dpa Xherdan Shaqiri durfte bei Lyon wieder einmal von Beginn weg ran. REUTERS

Darum gehts In der Europa, respektive Conference League sind zahlreiche Schweizer im Einsatz.

Djibril Sow trifft für Eintracht Frankfurt bei Fenerbahce Istanbul.

Xherdan Shaqiri darf für Olympique Lyon eine Stunde ran.

Michi Frey (Antwerpen) und Gregory Wüthrich (Graz) scheiden aus Europa aus.

Fenerbahce – Eintracht Frankfurt

Djibril Sow (24) stand bei der Eintracht Frankfurt bei jedem der sechs Gruppenspiele im Einsatz. So auch beim letzten gegen Fenerbahce, bei dem er seinen ersten Europacup-Treffer erzielen konnte: Der Zürcher traf in der 29. Minute zur 1:0-Führung für den Bundesligisten. Sow wurde an der Strafraumgrenze von Kostic bedient, setzte sich gleich gegen zwei Türken durch und haute die Kugel wuchtig unten rechts ein. Fenerbahce glich in der Person von Mergim Berisha noch aus (42.), die Partie endete 1:1. Damit zieht Eintracht Frankfurt als Gruppensieger vor dem zweitplatzierten Olympiakos Piräus direkt in die Achtelfinals der Europa League ein.

Olympique Lyon – Glasgow Rangers

Auch Olympique Lyon zieht als Gruppensieger in die Achtelfinals der Europa League ein. Und mit den Franzosen auch Xherdan Shaqiri. Der Nati-Star durfte im Team von Peter Bosz endlich wieder einmal von Beginn weg ran, und das auf der 10er-Position im offensiven Mittelfeld. Gegen die Glasgow Rangers war nach 61 Minuten und beim Stand von 1:1 aber bereits Schluss für Shaqiri, er musste Houssem Aouar Platz machen.

Royal Antwerpen – Olympiakos Piräus

Während Frankfurt also Erster der Gruppe D wurde, verabschiedete sich Royal Antwerpen als Gruppenletzter aus dem Wettbewerb. Dies obwohl man zu Hause gegen Olympiakos Piräus mit 1:0 gewinnen konnte. Goalgetter Michael Frey durfte dabei erst ab der 73. Minute ran. Er wurde für Johannes Eggestein eingewechselt.

San Sebastian – PSV Eindhoven

In der Gruppe D kam es am Donnerstagabend zu einem Showdown: Im Direktduell machten sich Real Sociedad und der PSV Eindhoven den zweiten Achtelfinal-Platz unter sich aus. Die Basken um Starspieler Mikel Oyarzabal (2 Tore) setzten sich 3:0 durch. Yvon Mvogo, Torhüter beim holländischen Gast, musste die Niederlage von der Bank aus verfolgen.

Sturm Graz – Monaco

Mittun durfte dafür Gregory Wüthrich (Ex-YB und -GC). Der Schweizer in Diensten von Sturm Graz spielte bei den Österreichern durch, für die der ehemalige Spieler des FC Luzern zum zwischenzeitlichen 1:0 traf. traf gegen Monaco zum zwischenzeitlichen 1:0. Am Ende stand es 1:1. Graz scheidet als Letzter der Gruppe B aus, Monaco kommt als Erster weiter.

