Handgemenge nach Spielschluss : Sow und Frankfurt stolpern in Bremen – Trainer Hütter stinksauer

Überraschungsteam Frankfurt muss in Bremen nach einer hitzigen Partie als Verlierer vom Platz. Bei der 1:2-Pleite ist Eintracht-Trainer Adi Hütter alles andere als zufrieden mit dem Schiedsrichter.

Die Positivserie von Eintracht Frankfurt in der Fussball-Bundesliga ist vorbei. Der Champions-League-Kandidat verlor am Freitagabend mit 1:2 (1:0) bei Werder Bremen und unterlag damit erstmals wieder nach zuvor elf Ligaspielen ohne Niederlage nacheinander. Frankfurt verpasste den vorübergehenden Sprung auf den dritten Tabellenplatz, Werder vergrösserte als Zwölfter den Abstand auf die Abstiegszone.

Tumulte nach Spielende

Frankfurt-Haudegen Martin Hinteregger und der Bremer Niklas Füllkrug lieferten sich auf dem Weg in die Kabinen sogar ein kleines Handgemenge. «Gegen Bremen ist es immer so kämpferisch und emotional. Am Ende war es viel zu viel. Zu viel Gerede auf dem Platz und ausserhalb des Platzes auf der Tribüne», sagte Eintracht-Kapitän Makoto Hasebe hinterher in einem DAZN-Interview.