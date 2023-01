Marc Angel folgt auf Eva Kaili als EU-Vizepräsident 

EU-Korruptionsskandal : Sozialdemokrat Marc Angel ersetzt verhaftete Eva Kaili als EU-Vize

Der Luxemburger Sozialdemokrat Marc Angel ist nach dem EU-Korruptionsskandal zum neuen Vizepräsidenten des Europaparlaments gewählt worden. Er setzte sich am Mittwoch im zweiten Wahlgang mit 307 Stimmen durch. Er folgt auf die in den Skandal verwickelte Griechin Eva Kaili, die wegen des Verdachts auf Bestechlichkeit ihren Posten als Vizepräsidentin verloren hatte. Die Abgeordneten stimmten Mitte Dezember mit nur einer Gegenstimme für die Absetzung der 44-Jährigen.

Präsidentin will Stellvertreter mit Korruptionsbekämpfung betrauen

Kaili wurde im Dezember unter dem Vorwurf der Korruption, Geldwäsche und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung in Gewahrsam genommen. Die belgische Staatsanwaltschaft ermittelt zudem gegen den früheren Europaabgeordneten Pier Antonio Panzeri, dessen Freund, den Partner von Kaili, Franceso Georgi, sowie den Leiter der Wohltätigkeitsorganisation No Peace Without Justice, Niccolo Figa-Talamanca. Ihnen wird vorgeworfen, Geld aus Katar und Marokko angenommen zu haben, um Entscheidungen des Parlaments zu beeinflussen. Beide Länder haben das zurückgewiesen.