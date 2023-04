Helsinki: Sozialdemokraten, Mitte-Partei oder Rechte – wer gewinnt den Wahlkrimi in Finnland?

Riikka Purra ist die Chefin der Partei «Die Finnen». Sie betonte, Schwerpunkte ihrer Partei seien Migration, Klima, Kriminalität und Energiepolitik, sollte sie in einer Koalition an einer Regierung beteiligt werden.

Kurz vor seiner Aufnahme in die Nato wählt Finnland am Sonntag ein neues Parlament.

In Finnland wird am Sonntag ein neues Parlament gewählt. Einer Umfrage des öffentlichen Fernsehsenders Yle zufolge lag die oppositionelle Mitte-Rechts-Partei Nationale Koalition zuletzt hauchdünn vor der zuwanderungsfeindlichen populistischen Partei Die Finnen sowie den regierenden Sozialdemokraten von Ministerpräsidentin Sanna Marin .

Welche Partei darf sich die besten Chancen ausrechnen?

Kurz vor seiner Aufnahme in die Nato wählt Finnland am Sonntag ein neues Parlament. Gleich drei Parteien können sich im nördlichsten Land der EU Chancen darauf ausrechnen, stärkste Kraft zu werden. Leicht favorisiert ist die konservative Nationale Sammlungspartei von Ex-Finanzminister und Oppositionschef Petteri Orpo.

Wie lange können die Finninnen und Finnen wählen gehen?

Die Wahllokale sind am Sonntag bis 20 Uhr (Ortszeit/19 Uhr MESZ) geöffnet. Unmittelbar danach wird mit einem ersten Wahltrend auf Basis von vorzeitig abgegebenen Stimmen gerechnet. An diesen ersten Zahlen könnte sich im Laufe des Abends aber noch einiges tun. Ein vorläufiges Endergebnis dürfte gegen Mitternacht in der Nacht zum Montag feststehen.

Was passiert nach den Wahlen?

Spielt der Nato-Beitritt bei den Wahlen eine Rolle?

Finnland hatte im Mai 2022 unter dem Eindruck des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine gemeinsam mit Schweden die Aufnahme in die Nato beantragt. Nach der jüngsten Zustimmung Ungarns und der Türkei haben alle 30 Nato-Mitglieder den Beitritt ratifiziert, womit für die finnische Mitgliedschaft nur noch Formalien ausstehen. In den kommenden Tagen wird Finnland nach Nato-Angaben offiziell Mitglied.

Im Wahlkampf hatte der Nato-Beitritt jedoch keine Rolle gespielt. Generell herrscht in dieser Hinsicht in Finnland grosse Einigkeit, weshalb die Parteien mit dem Thema kaum Punkte gegenüber ihren Kontrahenten sammeln konnten. Stattdessen ging es vor allem um innenpolitische Themen wie die gestiegenen Staatsausgaben.

Wer war die bisherige Regierungschefin?

Marin war bei ihrem Amtsantritt 2019 mit 34 Jahren die jüngste Regierungschefin der Welt und erfreut sich in Finnland Umfragen zufolge nach wie vor grosser Popularität. Als Krisenmanagerin führte sie ihr Land souverän durch die Pandemie und den Nato-Beitrittsprozess. Die Nationale Koalition wirft Marins Regierung jedoch unverantwortlich hohe Ausgaben vor und gab an, die Ausgaben um sechs Milliarden Euro kürzen zu wollen.

«Natürlich hoffen wir, dass die Sozialdemokraten diese Wahl gewinnen», sagte Marin der Nachrichtenagentur AP am Samstag beim Wahlkampf in Helsinki. «Es ist so wichtig, weil wir eine offene Gesellschaft bleiben wollen. Wir wollen auch international zusammenarbeiten. Wir wollen eine bessere, grüne, nachhaltige Zukunft bauen, in der die Menschen einige Chancen im Leben haben.»