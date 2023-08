Eklat von Windisch von Kantonsbehörden hausgemacht

1 / 5 Der Kanton Aargau wird die Liegenschaften Zelglistrasse 9 und Mülligerstrasse 11/13 als Asylunterkunft nutzen. 20min/eu Der Gemeinderat fühlt sich vom Kanton überrumpelt. Google Street View Insgesamt 49 Mieter müssen unbegleiteten minderjährige Asylsuchenden weichen. 20min/eu

Darum gehts Im Februar sorgten Kündigungen von günstigen Wohnungen in Windisch AG für Schlagzeilen.

Denn als Grund wurde die Einquartierung von Asylsuchenden als Zwischennutzung bis zum Abriss der Liegenschaften genannt.

Der Kanton hatte den ganzen Deal eingefädelt und beschleunigt, entschuldigte sich dann aber unter Angabe falscher Tatsachen, wie die «Wochenzeitung» berichtet.

Der Fall warf hohe Wellen: Im Februar dieses Jahres erfuhren 49 Mieter einer älteren Überbauung in Windisch AG, dass sie die Kündigung erhielten und ihre Wohnungen verlassen müssten. Als Grund wurde Platzbedarf für Asylsuchende angegeben. Entsprechend gross war die mediale Aufregung – die «Weltwoche» titelte «Mieter raus, Flüchtlinge rein» – und auch der Gemeinderat von Windisch fühlte sich laut eigenen Aussagen vor den Kopf gestossen und setzte sich für eine Rücknahme der Kündigungen ein.

Dies geschah nicht – und auf Anfang September sollen nun 50 unbegleitete minderjährige Asylsuchende (UMA) dort einziehen. Manche der Mieter haben zwar neue Wohnungen gefunden, doch der Unmut auf den Kanton bleibt – und dieser scheint gemäss einem Artikel in der aktuellen «Wochenzeitung» (WoZ) gut begründet zu sein. Die Zeitung hat anhand von Einsicht in Akten des Kantons recherchiert, wie es zum «Fall Windisch» kommen konnte – und folgert, dass das kantonale Aargauer Sozialdepartement von Regierungsrat Jean-Pierre Gallati (SVP) «mit beachtlicher Rücksichtslosigkeit» dafür sorgte, dass die Mieter zum jetzigen Zeitpunkt ausziehen mussten.

Kanton wusste genau Bescheid

So hätten bereits im Jahr 2021 Verhandlungen des Kantons mit dem damaligen Besitzer der betroffenen Liegenschaften an der Mülligerstrasse stattgefunden, der diese verkaufen wollte. Der Kanton beabsichtigte, die Wohnungen für eine Zwischennutzung für Asylsuchende anzumieten. Die Verhandlungen mit dem Mann seien allerdings an dessen «überrissenen Forderungen» gescheitert, so der Kanton. Schliesslich wurden die betroffenen Liegenschaften im Herbst 2022 verkauft.

Flugs nahm der Sozialdienst des Kantons (KSD) unter Leitung von Pia Brugger Kalfidis Kontakt zur neuen Besitzerschaft auf. Diese plante zwar einen Abriss und Neubau, hatte zu diesem Zeitpunkt aber noch keine konkreten Baupläne vorgelegt. Eine Zwischennutzung als Asylunterkunft könnte in solchen Fällen laut WoZ unrentable Leerstände während der verlängerten Kündigungsfrist verhindern helfen, die in solchen Fällen meist nötig ist. Denn die Mieterinnen und Mieter der Liegenschaften ahnten noch nichts von der bevorstehenden Kündigung. Und obwohl der Kanton nach dem Eklat im Februar angab, der Sozialdienst habe «falsche Annahmen zur Mieterschaft getroffen», wusste der Kanton nachweislich schon im Vorfeld sehr genau, wer in den betroffenen Wohnungen lebte.

Zum Instrument des Notstands gegriffen

Zwar hatten sich Kanton und Besitzerschaft zu diesem Zeitpunkt noch nicht geeinigt, doch dann rief Sozialvorsteher Gallati im Januar 2023 den Asylnotstand aus – laut dem Bericht ein «wichtiges Element, mit dem sämtliche Einsprachemöglichkeiten radikal beschnitten würden». Daraufhin kam die Einigung zustande.

Auch die Gemeinde erfuhr erst kurz vor der Massenkündigung im Februar von den Plänen des KSD und mahnte eindringlich, «es könne nicht sein, dass Personen weggewiesen würden, um andere Personen unterzubringen». Vergeblich – am 22. Februar wurden die Kündigungen ausgesprochen, am 27. Februar machte die Gemeinde sie publik und zeigte sich schockiert über das Vorgehen. Und obwohl Regierungsrat Gallati danach Fehler eingestand und ins Feld führte, seine Behörde habe «falsche Annahmen» zur Mieterschaft getroffen, hielt er eisern am Vorgehen fest.

«Es kann nicht sein, dass Personen weggewiesen werden, um andere Personen unterzubringen» Heidi Ammon, Gemeindepräsidentin von Windisch

Zu diesem Zeitpunkt bestand gemäss WoZ allerdings noch gar kein Vertrag zwischen Kanton und Hausbesitzer – das KSD hätte sein Vorgehen also noch anpassen können, zumal die Windischer Gemeindepräsidentin Heidi Ammon auf eine Rücknahme der Kündigung drängte. Und als der Besitzer sich nach dem öffentlichen Aufschrei tatsächlich dazu einverstanden erklärte, schaltete sich KSD-Leiterin Brugger Kalfidis ein und nahm erneut Kontakt mit dem Hausbesitzer auf. Fazit: Die Kündigungen blieben bestehen.

«Neutrale» Anlaufstelle geschaffen

In der Folge beauftragte der Kanton ein Anwaltsbüro damit, eine angeblich neutrale Anlaufstelle für die betroffenen Mieterinnen und Mieter zu schaffen, welches diese unterstützen sollte. Was das Büro allerdings gemäss WoZ tat, war, Gallati und sein Departement zur «gesamthaft als schwierig zu bezeichnenden» Mieterschaft zu informieren und zu beraten, wie der drohende Imageschaden minimiert werden könnte.

«Die können doch nichts dafür. Unser Zorn richtete sich gegen den Kanton» Betroffener Anwohner eines der Häuser, die zur Asylunterkunft werden

Die betroffenen Anwohner selbst hatten zwar die Unterstützung der Jungen SVP, welche Unterschriften gegen die Kündigung sammelte – doch wie ein Mieter gegenüber der «Wochenzeitung» sagte, habe man sich nicht instrumentalisieren lassen wollen und nicht gewollt, dass Geflüchtete gegen sie ausgespielt würden. «Die können doch nichts dafür. Unser Zorn richtete sich gegen den Kanton», so der Mann. Er hätte gerne gesehen, dass jemand aus dem betroffenen Haus den Kampf gegen den Kanton wegen missbräuchlicher Kündigungen aufgenommen hätte, «doch niemand hat das Geld dafür».

