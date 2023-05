Sozialhilfe für Ausländer: Aargauer Gemeinden melden Daten nicht

Da jedoch nur rund die Hälfte der Aargauer Gemeinden Meldungen zu den Sozialhilfebeziehenden einreicht, werden in der Praxis kaum Aufenthaltsbewilligungen entzogen.

Was gesetzlich verankert ist, wird in der Praxis jedoch selten umgesetzt. «Wir haben ein Ausländergesetz, das nicht angewendet wird», klagt SVP-Politikerin Martina Bircher in der «Aargauer Zeitung». Grund dafür ist, dass Aargauer Gemeinden das Migrationsamt nur unzuverlässig über den Sozialhilfebezug von ausländischen Personen informieren. Und das, obwohl seit dem 1. Januar 2021 eigentlich eine gesetzliche Meldepflicht besteht.