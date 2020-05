«Sex sells»

Sozialhilfebezügerin gönnt sich Brustvergrösserung für 10’000 Fr.

Eine Berner Sozialhilfeempfängerin liess sich von einer Agentur eine Brustvergrösserung finanzieren – um sich besser zu vermarkten. Das kommt sie nun teuer zu stehen.

Neben den 10’000 Franken der Agentur für die OP erhielt die Frau von Bekannten und Verwandten nicht deklarierte Beträge in Höhe von 1000 und 3200 Franken, die sie dem Sozialdienst verschwieg. (Symbolbild)

Die Kunstmalerin aus dem Seeland, die zwischen Juli 2013 und Dezember 2017 Sozialhilfe bezog, erhielt von Bekannten und Verwandten nicht deklarierte Beträge in Höhe von 1000 und 3200 Franken. Doch nicht nur das: Die Künstleragentur, die sie während rund drei Jahren betreute, steuerte 10’000 Franken an die Kosten einer Brustvergrösserung bei, was die Bezügerin dem Sozialdienst ebenfalls verschwieg. Die «Berner Zeitung» berichtete über den Fall.