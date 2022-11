Sozialpädagoge (29) wird vom Vorwurf der sexuellen Misshandlung freigesprochen

1 / 3 Der Beschuldigte und seine Verteidigerin vor dem Bezirksgericht Zürich. 20min/hoh Das Gericht hat den Sozialpädagogen mangels Beweisen freigesprochen. 20min/hoh Die Staatsanwältin hat eine Freiheitsstrafe von viereinhalb Jahren und ein lebenslängliches Tätigkeitsverbot verlangt. 20min/hoh

Darum gehts Ein 29-jähriger Sozialpädagoge soll ein junges Mädchen in einem Kinderheim sexuell misshandelt haben.

Der Beschuldigte bestreitet die Tat und spricht von enttäuschter Liebe.

Das Bezirksgericht hat den Mann nach dem Grundsatz «In dubio pro reo» freigesprochen.

Der heute 29-jährige Schweizer ist angeklagt, während rund zweieinhalb Jahren in einem Kinderheim und auch bei sich zu Hause ein junges Mädchen sexuell misshandelt zu haben. Er habe das Kind im Alter zwischen zehn und 13 Jahren immer wieder «befingert», gestreichelt und geküsst und es sei zu gegenseitigem Oralverkehr gekommen. Zudem habe er versucht, mit ihr Sex zu haben. Die Vorfälle ereigneten sich zwischen Oktober 2018 und April 2021.

«Das Mädchen war sehr fest auf mich fixiert», sagte der Sozialpädagoge am Prozess vor dem Bezirksgericht Zürich am Mittwoch. Sie habe seine Aufmerksamkeit eingefordert, er habe das Mädchen auch gemocht. «Haben Sie dann nicht gemerkt, dass es in Sie verknallt war?», will der Richter wissen. «Nein, es ist doch noch ein Kind», antwortete der Beschuldigte. Er bestritt jegliche sexuellen Kontakte mit ihr. Es sei für ihn unverständlich, warum das Mädchen solche Lügen verbreitet habe. Er hat aber Vermutungen: «Sie wollte weg vom Heim, und das war die einfachste Möglichkeit.» Zudem könnte das Kind auch aus enttäuschter Liebe gehandelt haben.

«Betreuer hat sie schamlos ausgenützt»

Die Staatsanwältin verlangte wegen sexueller Handlungen mit Kindern und Pornografie eine unbedingte Freiheitsstrafe von viereinhalb Jahren und ein lebenslängliches Tätigkeitsverbot: «Der Beschuldigte hat das unerfahrene Mädchen in die Sexualität eingeführt und nutzte seine Stellung als Betreuer schamlos aus.» Sie erwähnte, dass der Mann schon vor der Tat mit unbekannten männlichen Chatpartnern gegenseitig Penisbilder verschickte und sich dabei als 15-Jähriger ausgab. Diesbezüglich ist der Beschuldigte geständig, will sich aber nicht mehr daran erinnern. Er habe damals in einer Lebenskrise gesteckt. Die Opferanwältin will eine Genugtuung von 40’000 Franken: «Das Mädchen hat seitdem Panikattacken, Kopfschmerzen und zieht sich emotional zurück.»

Demgegenüber forderte die Verteidigerin des Sozialpädagogen einen Freispruch vom Hauptvorwurf und eine bedingte Geldstrafe wegen Pornografie. «Mein Mandant war abgrundtief verzweifelt, als er von den Vorwürfen erfuhr.» Sie erwähnte, dass das ganze Leitungsteam des Kinderheims hinter dem Mitarbeiter stehe. Das sei alles andere als selbstverständlich bei einem solch schweren Vorwurf. Den Grund für die Anschuldigungen sieht die Anwältin in der belastenden Familiensituation und der blühenden Pubertät des Mädchens: «Sie hat seine Nähe gesucht und war in meinen Mandanten verliebt.» Weil ihr Mandant die romantischen Liebesvorstellungen nicht erwiderte, habe sie sich an ihm gerächt. Der junge Mann arbeitet weiterhin im Kinderheim, das Mädchen hat den Ort im April 2021 verlassen.

Aussagen des Mädchens nicht glaubhaft

Das Gericht sprach den Sozialpädagogen vom Vorwurf der sexuellen Misshandlung frei, verurteilte ihn aber wegen Pornografie zu einer bedingen Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu 80 Franken. Es sei unbestritten, dass das Mädchen manipulativ war und es in den Befragungen unterschiedliche Aussagen gemacht habe. «Das weckt Zweifel», sagte der vorsitzende Richter und sprach ihn nach dem Grundsatz «In dubio pro reo» – im Zweifel für den Angeklagten – frei. Das Heim hätte sicher reagiert, wenn es nur geringste Hinweise zu Übergriffen gegeben hätte. Dem Sozialpädagogen gab der Richter den Rat, am Distanzhalten zu arbeiten und klare Grenzen zu setzen.