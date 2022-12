Jacqueline Badran vergleicht Albert Rösti mit Comicfigur

Auf Instagram : SP-Badran vergleicht Bundesrat Albert Rösti mit einer dümmlichen Comicfigur

«Wie kommt Alfred E. Neumann in den Bundesrat?», schreibt die SP-Nationalrätin.

«Wie kommt Alfred E. Neumann in den Bundesrat?», schreibt SP-Nationalrätin Jacqueline Badran unter das Foto der Landesregierung, das auf der Instagram-Seite des Bundesrats veröffentlicht wurde. Damit vergleicht sie den frischgewählten SVP-Bundesrat Albert Rösti mit der US-Comicfigur.



Alfred E. Neumann ist das fiktive Maskottchen und der Titelheld des amerikanischen Humor-Magazins «Mad». Das markante lächelnde Gesicht der Figur, das gescheitelte rote Haar, die Zahnlücken, die Sommersprossen, die vorstehende Nase und der dürre Körper tauchten in der US-amerikanischen Ikonografie bereits Jahrzehnte vor seiner Verbindung mit der Zeitschrift auf, und zwar in der Werbung für schmerzfreie Zahnmedizin im späten neunzehnten Jahrhundert.



Der Charakter wird als naiv und «grenzenlos dumm» beschrieben. Auf Instagram fallen die Reaktionen auf den Kommentar von Badran negativ aus. «Hackts?», schreibt ein User. «Boah, ist dieser Kommentar oberflächlich», schreibt ein anderer.