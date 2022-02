Sendung zu Massnahmen-Lockerungen : SP-Co-Präsidentin stört sich an Schmuse-«Arena»

Zur «Turbo-Öffnung» der Corona-Beschränkungen lud die SRF-Sendung «Arena» den Gesundheitsminister und die Parteispitzen ein. Diese klopften sich vor allem selbst auf die Schultern.

Los gings mit einer Ghettofaust zwischen Bundesrat Alain Berset und Arena-Moderator Sandro Brotz. Letzterem lief es zu Beginn der Arena-Sendung am Freitagabend «kalt über den Rücken», weil er seit fast zwei Jahren nicht mehr so viele Studiogäste hatte. Alle kamen ohne Maske, die Plexiglas-Trennwände zwischen den Diskussionsgästen waren verschwunden. Einem Schüler im Publikum war es dann doch nicht so wohl: «Immer, wenn die Massnahmen gelockert wurden, ging es später wieder in einen Lockdown», sagte er.