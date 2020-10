Die SP beschloss die Kandidatur von Jans am Mittwochmorgen, nachdem am Vorabend die Grünen Heidi Mück ins Rennen um die Nachfolge von Elisabeth Ackermann schickten.

Beat Jans (56) wurde am Sonntag im ersten Wahlgang neu in die Regierung gewählt. Jetzt soll der langjährige Nationalrat auch das Präsidium übernehmen.

Am Dienstagabend entschieden sich die Basler Grünen, Heidi Mück auf den Schild für den zweiten Wahlgang der Regierungswahlen zu heben. Nach der Klatsche im ersten Wahlgang hatte Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann am Montag das Handtuch geworfen. Mück von der grünen Bündnispartnerin Basta (Basels starke Alternative) hatte als Erste ihre Ambitionen öffentlich gemacht, Ackermann zu beerben. Vorausgesetzt, Grüne und SP tragen ihre Kandidatur mit. Das Präsidialdepartement interessiere sie schon sehr, erklärte sie.

Daraus wird jetzt nichts. Die SP mischte am Mittwochmorgen in einer ausserordentlichen Sitzung die Karten neu. Zwar unterstütze man die Kandidatur Mücks für die Regierung, das Präsidialdepartement soll aber jemand anders besetzen, nämlich Beat Jans. Der 56-Jährige wurde am Sonntag mit einem Glanzergebnis im ersten Wahlgang in die Regierung gewählt. «Aufgrund seines langjährigen Wirkens als Nationalrat und grosser Führungserfahrung ist er prädestiniert für diese Rolle», heisst es in einer Mitteilung der Partei.