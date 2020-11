Die SP Schweiz übt an der nationalen Corona-Strategie scharfe Kritik. «Die Schweiz wurde von der zweiten Welle überrollt. Sie hat die Kostenfrage über die Gesundheit der Menschen gestellt und deshalb darin versagt, das Virus effektiv einzudämmen», sagte SP-Co-Präsidentin Mattea Meyer am Dienstag an einer Medienkonferenz in Bern.

Deadline gesetzt

Mehr Budget für Gesundheitspersonal

Zudem macht sich die SP für eine Entlastung des Gesundheitspersonals in den Spitälern sowie in den Alters- und Pflegezentren stark. «Es zeugt von einem unerträglichen Mangel an Solidarität, wenn man die Epidemie zulässt und davon ausgeht, das Pflegepersonal werde sich dann schon um die Erkrankten kümmern», sagte Wermuth. «Die SP wird deshalb in allen Kantonen sowie in den grösseren Städten und Gemeinden eine Aufstockung des Budgets für das Gesundheitspersonal um rund 5 % fordern.» Ausserdem verlangt die SP eine Einmalprämie für alle Angestellten im Gesundheitswesen, um sie für die ausserordentlichen Efforts im Jahr 2020 zu entschädigen.