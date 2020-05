Streitbarer Bundesanwalt

SP und CVP fordern Laubers Rücktritt

Nach den neuesten Enthüllungen, wollen die Fraktionen der SP und CVP, dass Bundesanwalt Michael Lauber seinen Posten räumt.

Bundesanwalt Michael Lauber ist für die SP angesichts der Kritik durch die Aufsicht in seinem Amt nicht mehr tragbar. Die Bundeshausfraktion hat Lauber am Samstag offen zum Rücktritt aufgefordert. Lauber müsse jetzt die Konsequenzen ziehen und zurücktreten, wird SP-Fraktionschef Roger Nordmann im Anschluss an eine Fraktionssitzung in einer Mitteilung zitiert. Trete Lauber nicht selber zurück, werde die Fraktion den Antrag auf ein Amtsenthebungsverfahren in der Gerichtskommission unterstützen.