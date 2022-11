Bundesratsersatzwahl : SP-Frauen sind gegen ein reines Frauenticket

Selbst Sozialdemokratinnen finden es übertrieben, dass die Parteispitze für die Nachfolge von Bundesrätin Simonetta Sommaruga nur Frauen vorschlagen will.

Doch die SP-Führung will daran festhalten.

Das Zweier-Frauenticket, mit dem die SP-Führung in die Bundesratswahlen steigen will, kommt intern unter Druck. Nachdem Ständerat Daniel Jositsch den Antrag der Parteispitze als «diskriminierend» bezeichnet hat, äussern nun auch Frauen Kritik. «Ich finde die Fixierung auf ein reines Frauenticket demokratisch und strategisch ungeschickt», sagt SP-Nationalrätin Franziska Roth in der «SonntagsZeitung». Für Roth steht ausser Frage, dass die SP fähige Frauen für die Nachfolge von Simonetta Sommaruga hat. «Wir sollten aber auch Männern, die wollen, eine Chance geben.» Mit einer internen Ausmarchung mit Frauen und Männern sei der Sache der Gleichstellung mehr gedient.