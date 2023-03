Sexualstrafrecht: SP-Funiciello feiert «Nein heisst Nein» plötzlich als Sieg

Die SP-Nationalrätin Tamara Funiciello kämpfte an vorderster Front für «Ja heisst Ja», ist mit dem Kompromiss aber zufrieden.

«Sieg für alle Opfer von sexualisierter Gewalt»

Für SP-Nationalrätin Tamara Funiciello, die sich an vorderster Front für die Reform eingesetzt hat, trotzdem ein Freudentag: «Heute feiern wir Frauen und alle Opfer von sexualisierter Gewalt einen grossen Sieg. Wir haben das Maximum erreicht, was in diesem Parlament möglich war.»