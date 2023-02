Notfallverhütung: SP-Funiciello und Pharma wollen, dass Frauen leichter an Pille danach kommen

Revision des Heilmittelgesetzes

Swissmedic führte für Arzneimittel fünf Kategorien – Kategorie A, B, C, D und E. Mit der Revision von 2019 wurde die Abgabekategorie C aufgelöst, die darauf aufgeführten Arzneimittel mussten in die Kategorie B und D umverteilt werden. Davon betroffen war auch die «Pille danach».

Das bedeuten die Kategorien

A: Einmalige Abgabe in der Arztpraxis oder Apotheke, verschreibungspflichtig.

B: Abgabe in der Arztpraxis oder Apotheke, verschreibungspflichtig. Die Pille danach bildet eine Ausnahme – weil sie zuvor der Kategorie C zugeordnet war, kann sie nach einem Beratungsgespräch und ausfüllen der Abgabedokumentation in der Apotheke abgegeben werden.

C: Abgabe nach Fachberatung durch Medizinpersonal in der Apotheke, nicht verschreibungspflichtig (Kategorie aufgelöst).

D: Abgabe nach Fachberatung in der Apotheke oder Drogerie, nicht verschreibungspflichtig.

E: Abgabe ohne Fachberatung, frei verkäuflich im Detailhandel.