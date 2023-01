SP gegen SVP – kämpfen ukrainische Soldaten bald mit Schweizer Waffen?

Schweizer Waffen im russisch-ukrainischen Krieg – ist das gut? Nein, die Neutralität sei so gänzlich aufgegeben, sagt Tuena, während Roth die Wiederausfuhr durch demokratische Länder begrüsst.

Die Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrats (SIK) will, dass Schweizer Waffen unter gewissen Umständen an kriegsführende Staaten weitergegeben werden dürfen.

Was bedeutet die Wiederausfuhr von Kriegsmaterial für die Schweizer Neutralität? Das debattieren SVP-Nationalrat Mauro Tuena und SP-Nationalrätin Franziska Roth im 20-Minuten-Streitgespräch.

Schweizer Waffen im Krieg in der Ukraine – ist das gut?

Tuena: Die Schweiz ist seit über 200 Jahren in keinen bewaffneten Konflikt involviert. Diesen Umstand verdanken wir unserer strikten Neutralität. Würde die Schweiz Waffenlieferungen in ein Land, welches in einen bewaffneten Konflikt verwickelt ist, zulassen, würde die bewährte Neutralität gänzlich aufgegeben.