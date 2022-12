SP verliert nach Bundesratswahl den Poker um die Departemente

Karin Keller-Sutter und Ignazio Cassis informierten am Donnerstagnachmittag über die Departementsverteilung ab 2023.

Die neu gewählte Elisabeth Baume-Schneider bekommt das Justizdepartement mit dem Asylbereich, das so mancher neu gewählte Bundesrat übernehmen muss.

Der neu gewählte Albert Rösti (SVP) übernimmt das Infrastrukturdepartement (Uvek) mit dem aktuell wichtigen Energiedossier, Karin Keller-Sutter (FDP) wechselt ins Finanzdepartement, Guy Parmelin bleibt Wirtschaftsminister. Damit sind drei Schlüsseldepartemente fest in bürgerlicher Hand, dafür haben FDP und SVP mit ihrer Vierer-Mehrheit im Bundesrat gesorgt. Nach den Ersatzwahlen am Mittwoch fand am Donnerstag die Departementsverteilung statt.