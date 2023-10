Hamsverbot Schweiz: Darum lehnten SP, Grüne, GLP & Co. ein Hamas-Verbot ab

Die Hamas soll als Terrororganisation eingestuft werden – das verlangte kürzlich eine parlamentarische Initiative des St. Galler SVP-Nationalrats Lukas Reimann. Am 16. Juni 2022 kam diese im Nationalrat zur Abstimmung. Ergebnis: 125 Ratsmitglieder lehnten das Verbot ab, 61 stimmten dafür, zwei enthielten sich, zwölf Ratsmitglieder waren nicht anwesend.

Wer war für das Verbot?

Wer war gegen das Verbot?

Sind die Linken heute auch noch gegen das Verbot?

Die Angriffe der Hamas auf israelisches Gebiet am vergangenen Wochenende haben zumindest bei einigen Linken zu einem Umdenken geführt. So schrieb die Grüne Meret Schneider auf Twitter: «Klar ist: Die Hamas ist eine Terrororganisation, die von der Schweiz als solche eingestuft und verboten werden muss.»

SP-Co-Präsident Cédric Wermuth verurteilte die Geschehnisse auf X als «Terrorangriff». SP-Aussenpolitiker Fabian Molina sagte gegenüber 20 Minuten: «Je nach Entwicklung in den nächsten Monaten muss die Angelegenheit neu beurteilt werden.»

Warum war der Nationalrat 2022 gegen ein Verbot?

«Ein Verbot der Hamas würde das Engagement der Schweiz zur Förderung und Wahrung der Menschenrechte gefährden», heisst es im offiziellen Bericht der Sicherheitskommission zu diesem Geschäft. Grund: Die Schweiz sei «in Israel und Palästina auf diplomatischer Ebene stark involviert». «Für mehr Sicherheit müsste die Schweiz aus Sicht der Kommissionsmehrheit ihre guten Dienste in der Region und ihre diplomatischen Kanäle ausbauen, anstatt die Hamas zu verbieten», heisst es weiter.

Das Verbot wäre zudem rein symbolischer Natur, hiess es in den Überlegungen. Denn es gebe keine Hinweise, dass die Hamas in der Schweiz aktiv sei.

Zudem gab es ein formales Problem: Reimann wollte die Hamas via Spezialgesetz zum Verbot von al-Qaida und dem «Islamischen Staat» verbieten. Dieses lief jedoch noch im gleichen Jahr aus.