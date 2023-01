Wahlen 2023: SP kämpft um «neue Arbeiterklasse»

Die SP hat es derzeit nicht leicht. Bei kantonalen Wahlen hat sie in den letzten drei Jahren Sitze verloren und auch national rechnen Expertinnen und Experten derzeit mit einem leichten Verlust bei den Wahlen im Oktober 2023. Das SP-Führungsduo Mattea Meyer und Cédric Wermuth hat am traditionellen Dreikönigsanlass der SP in Bern am Dienstag zu erklären versucht, wie man die Menschen im Herbst überzeugen will.