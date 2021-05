Gesunde Ernährung : SP-Nationalrätin will Süssigkeiten an Supermarkt-Kassen verbieten

An den Kassen von Migros, Coop und anderen Detailhändlern befinden sich Regale mit Schokolade und anderem Schleckzeug. Nationalrätin Laurence Fehlmann Rielle möchte diese nun verbieten.

Süssigkeiten, die gleich an der Kasse angeboten werden, sind in Schweizer Supermärkten üblich.

Sie will die Supermärkte dazu verpflichten, an den Kassen nur gesunde Lebensmittel anzubieten.

Die Schlange an der Supermarkt-Kasse ist riesig, die Geduld bald aufgebraucht. Schnell greifen da Kundinnen und Kunden ins Regal gleich neben der Kassa und legen einen Schokoriegel, ein Pack Gummibärchen oder anderes Schleckzeug in den Einkaufswagen – obwohl das eigentlich gar nicht auf dem Einkaufszettel stand.

Supermarkt-Ketten wie Migros oder Coop handeln mit Kalkül, wenn sie im Kassenbereich Süssigkeiten anbieten. Und genau das stört die Genfer Nationalrätin Laurence Fehlmann Rielle, die für die SP politisiert. In einer Interpellation fordert sie: Die Süssigkeiten müssen aus den Regalen an den Kassen verschwinden. Das berichtet « 20 Minutes ».

Fertig mit den «Quängelzonen»

Fehlmann verweist in ihrer Interpellation auf die kalifornische Stadt Berkeley, wo grössere Läden ab 230 m² Verkaufsfläche keine «gezuckerten Produkte» mehr anbieten dürfen an den Kassen. In der Schweiz, wo mittlerweile 42 Prozent der Bevölkerung übergewichtig oder fettleibig seien, wäre ein solcher Schritt ebenfalls wichtig, so Fehlmann Rielle.