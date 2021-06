Mario Fehr verlässt die Partei - SP nimmt Fehr-Austritt hin – «Es ist ein guter Tag für uns»

In einer kurzfristig einberufenen Medienkonferenz teilte der Zürcher Regierungsrat Mario Fehr am Freitag seinen sofortigen Austritt aus der SP mit.

Am Freitag informierte der Zürcher Regierungsrat Mario Fehr über seinen Parteiaustritt. In den letzten Jahren war es vermehrt zu Differenzen zwischen Mario Fehr und seiner Partei gekommen. Am Freitag gab der Zürcher Regierungsrat seinen Austritt aus der SP bekannt. Fehr kritisierte in einer kurzfristig einberufenen Medienkonferenz unter anderem die wachsende Intoleranz innerhalb der SP, «nicht zuletzt auch in Form von Beschimpfungen, Beschwerden und Strafanzeigen».

Die SP Kanton Zürich nimmt in einer Mitteilung Stellung zum Parteiaustritt. «Dass die Zusammenarbeit zwischen Mario Fehr und der Partei nicht immer einfach war, ist bekannt», heisst es in einer Mitteilung. In diesen schwierigen Situationen habe man immer den Dialog gesucht und sich dabei konsequent und konstruktiv für konkrete Verbesserungen eingesetzt. In einigen Fällen sei es gelungen, in anderen nicht. «Ein Austritt tut immer weh – auch wenn er wie hier eine Folge unüberbrückbarer Differenzen ist.» Die Partei dankt Fehr für sein langjähriges Engagement. «Wir sind überzeugt, dass wir diese Trennung in Anstand vollziehen können - gemeinsam.»