Die Politik scheint laut Funiciello vergessen zu haben, was die wirklichen Probleme der Frauen seien. «Jetzt gilt es, sie daran zu erinnern und zum nächsten feministischen Frauenstreik am 14. Juni 2023 aufzurufen. Wir müssen wieder auf die Strasse gehen.» Gleichzeitig müsse der Kampf auch im Parlament weitergehen. Es brauche Mindestlöhne, die Pflegeinitiative, genügend Kitaplätze und faire Frauenrenten. «Wir sind hier und wir sind gekommen, um zu bleiben», endet die Rede von Funiciello unter dem tosenden Applaus der Zuschauerinnen und Zuschauer, die den Bahnhofsplatz in Bern mittlerweile gut füllen.