Russland greift mit Pinkel-Video in Schweizer Wahlkampf ein

Aufgenommen wurde es angeblich in Baden AG.

Gemäss dem Schweizer Nachrichtendienst NDB betreibt Russland aktiv Wahlbeeinflussung in der Schweiz.

Die Szene ist abstossend: Im September kursierte auf Social Media ein Filmchen, das einen dunkelhäutigen Mann zeigt, der mit geöffneter Hose vor einem Strassencafé durchgeht und beim Gehen vor den Augen der Restaurantgäste auf die Strasse pinkelt. Das Ganze soll in Baden AG stattgefunden haben, wie aus Kommentaren auf Social Media hervorgeht. Der Clip wurde eifrig geteilt und hunderttausendfach angeschaut. Auch bekannte Rechtspolitiker wie der frühere SVP-Nationalrat Claudio Zanetti teilten den Clip, versehen mit politischen Botschaften.

Doch mit der Verbreitung des Videos machen sie sich zu willfährigen Helfern russischer Propaganda, wie die «NZZ am Sonntag» (Bezahlartikel) berichtet. Denn der Schweizer Nachrichtendienst NDB geht davon aus, dass die eklige Aufnahme von russischen Konten aus verbreitet wurde, um die Wählerinnen und Wähler zu beeinflussen. Die Zeitung beruft sich dabei auf einen internen Bericht des NDB, in dem es heisst: «Die meisten Konten, die die Verbreitung des Videos angetrieben haben, sind wahrscheinlich nicht authentisch.»

«Der NDB beurteilt es als eher wahrscheinlich, dass es sich dabei um russische Beeinflussungskonten handelt. Sie verbreiten allesamt Narrative, die zum russischen Beeinflussungsrepertoire gehören», heisst es weiter. Zu deutsch: Das Video soll Stimmung gegen die Einwanderung machen, indem es Migranten als barbarische Charaktere zeigt, die westliche Normen buchstäblich mit Füssen treten. Russland ziele damit darauf ab, westliche «Migrationspolitik in ein schlechtes Licht zu rücken, Angst zu schüren und die Polarisierung zwischen und in westlichen Gesellschaften zu stärken», zitierte die «NZZ».

Politik beunruhigt – ausser der SVP

Die SP reagierte am Sonntag mit einem Communiqué auf die Enthüllungen der «NZZ am Sonntag». Darin steht: «Diese Fake-News-Kampagne zugunsten von Rechtsaussen-Parteien muss schnellstmöglich untersucht und unterbunden werden.» Co-Präsident Cedric Wermuth: «Die Ziele liegen auf der Hand: Auf diese Weise will die russische Führung Ablehnung und Hass gegen Ausländerinnen und Ausländer schüren, die Solidarität mit den ukrainischen Flüchtlingen schwächen und mit der SVP die pro-russischen Kräfte im Parlament stärken.» Nun fordert die Partei eine parlamentarische Untersuchung – und dass Bundesrat und Nachrichtendienst sofort transparent über ihre Erkenntnisse informierten.