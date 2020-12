«Bei allem Respekt vor jedem Todesfall. Ich wäre froh, ich würde das durchschnittliche Alter der Corona-Toten erreichen.» – FDP-Ständerat Andrea Caroni

«Gründet religiöse Gemeinschaften, um die Corona-Einschränkungen auszuhebeln» – SVP-Nationalrat Erich Hess

Auch SVP-Nationalrat Erich Hess schafft es ins «Best of Pandemiepolitik» der SP. In einem Video rief er zur Umgehung der 10-Personen-Regel des Bundes auf – und machte sich so möglicherweise strafbar. Die Kritik der SP beeindruckt Hess allerdings nicht. «Mit meinem Video wollte ich nur die Absurdität der Corona-Regeln aufzeigen.» Hess versichert aber: «Auch ich werde mich an Weihnachten an die BAG-Vorschriften halten.»