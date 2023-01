SP-Parteipräsident Cédric Wermuth: «Alain Berset gehört zu den beliebtesten Politikern im Land»

Die SP stellt sich trotz neuer Details zu den Ringier-Leaks hinter ihren Bundesrat Alain Berset: Dieser habe einen hervorragenden Job gemacht in der Corona-Pandemie und zähle zu den beliebtesten Politikern im Land, so Co-Präsident Cédric Wermuth in der SRF-«Samstagsrundschau». Und weiter: «Die Menschen vertrauen ihm in der Pandemie. Solange das der Fall ist, hat er für mich das Vertrauen der Partei.» Dies sei bei allen Vorwürfen entscheidend.