Schneider stört das nicht. «Diverse Vorstösse wurden zwar vielleicht im Parlament abgelehnt, haben mir aber Türen direkt in die wichtigen Verbände geöffnet.» Dass sie nicht weiter vorne platziert sei, liege wohl auch daran, dass sie erst seit 2019 im Parlament sei und sich vor allem im ersten Jahr erst einmal in alle Dossiers eingelesen habe, sagt sie weiter. Sie sei mit ihrer Legislaturbilanz jedenfalls zufrieden.

Trotz Sechsspur-Ausbau ist Erich Hess weit hinten beim Einfluss

Auch Erich Hess gehört laut dem Ranking zu den Parlamentariern mit nur wenig Einfluss innerhalb des Parlaments. Er liegt auf Rang 226 von 246. Dies, obwohl der Berner SVP-Politiker soeben mit seinem erfolgreichen Antrag auf einen Sechsspur-Ausbau der A1 für Furore gesorgt hat. Hess ist aber in guter Gesellschaft, so liegt Magdalena Martullo-Blocher sogar noch hinter ihm auf Rang 229, aber auch SP-Co-Präsident Cédric Wermuth ist mit Rang 171 nicht zuvorderst.

Hess sagt: «Ein ‹Problem› ist natürlich, dass ich in einer grossen Fraktion bin. Wir können die Geschäfte besser auf alle Mitglieder aufteilen, was natürlich dazu führt, dass ich als Einzelner seltener am Rednerpult bin, als wenn ich in einer kleineren Fraktion wäre.»