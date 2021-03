Die SVP unterstützt die SP in ihrem Engagement gegen hohe Löhne in bundesnahen Betrieben.

Geht es um die Löhne in Bundesbetrieben, sind sich links und rechts für einmal einig. Die SVP unterstützt die Sozialdemokraten in ihrem Anliegen, dass Kader in Bundesunternehmen und bundesnahen Unternehmen nicht mehr als eine Million Franken verdienen sollen.

Die Entschädigungen der obersten Kader und Verwaltungsräte von Bundesunternehmen und bundesnahen Unternehmen seien «derart massiv» gestiegen, dass die CEOs von Swisscom und SBB mehr verdienten als ein Bundesrat, argumentiert die SVP. «Diese Löhne stehen in keinem Verhältnis mehr zu den Aufgaben und den erbrachten Leistungen», heisst es in einer Medienmitteilung. Die Lohn-Debatte steigt voraussichtlich am Donnerstag in einer Woche.