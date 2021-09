Impfmotivation Geld - SP-Vordenker Bodenmann fordert Boni und Bussen bei der Corona-Impfung

Wer sich partout nicht impfen lassen will, solle eine Busse von 100 Franken bezahlen müssen.

Noch ist es der Plan des Bundesrats, dass Ungeimpfte ab 1. Oktober ihre Corona-Tests selbst bezahlen sollen. Der Entscheid wird allerdings immer noch kontrovers diskutiert. Die Mehrheit der Kantone ist für ein Ende der Gratis-Tests, aus dem Parlament werden Stimmen laut, dass die Tests während der Zertifikatspflicht gratis bleiben sollten. Am Freitag wird der Bundesrat über die Tests beraten.

Motivationsspritze über Portemonnaie

Seine These testet er in seinem eigenen Betrieb gleich selbst. So würden alle Angestellten, die geimpft oder genesen sind oder sich bis Ende Monat einmal impfen lassen, einen Bonus erhalten. Bis jetzt mache er damit gute Erfahrungen. Laut dem kantonalen Steueramt könne Bodenmann diesen sogar steuerfrei auszahlen.