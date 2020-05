Aktualisiert 05.05.2020 09:05

Corona-Armut

SP-Wermuth fordert 1000 Franken Direktzahlung für Arme

Ein Drittel der Schweizer Beschäftigten ist in Kurzarbeit. SP-Nationalrat Cédric Wermuth will, dass sie trotzdem den vollen Lohn und Arme eine Direktzahlung erhalten. «Dafür haben wir das Geld nicht», sagt ein Kritiker.

von Joel Probst

Darum gehts 1,91 Millionen Menschen sind gemäss Seco derzeit in Kurzarbeit.

SP-Nationalrat Cédric Wermuth will, dass Arbeitnehmer trotzdem den vollen Lohn, mindestens aber 4000 Franken pro Monat erhalten.

Armen will Wermuth eine Direktzahlung von 1000 Franken als «unbürokratische Überlebenshilfe» zukommen lassen.

SVP-Nationalrat Andreas Glarner hält davon nichts. Das Geld dazu fehle schlicht.

Das Coronavirus legt die Schweizer Wirtschaft lahm: 1,91 Millionen Menschen sind derzeit für Kurzarbeit angemeldet, wie Seco-Direktorin Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch am Montag in Bern vor den Medien sagte. Sie alle erhalten – falls der Arbeitgeber nicht freiwillig draufzahlt – nur 80 Prozent des wegfallenden Lohns.

SP-Nationalrat Cédric Wermuth will das ändern. Er hat gleich zwei parlamentarische Initiativen zur Kurzarbeit eingereicht. Der erste will die Kurzarbeitsentschädigung auf 100 Prozent des Lohns ausweiten, falls sie länger als 60 Tage bezogen wird und der Schweizer Medianlohn nicht übertroffen wird.

«20 Prozent weniger Lohn, 100 Prozent Kosten»

Das soll laut Wermuth Menschen mit tieferem oder mittlerem Einkommen entlasten. Sie seien in einer Krise wie jetzt besonders unter Druck: «20 Prozent weniger Lohn zu erhalten bei hundert Prozent Mietkosten und Krankenkassenprämien, ist sehr einschneidend», so Wermuth zu 20 Minuten. Da spare man als Erstes beim Essen und Einkaufen, was auch das Gewerbe zu spüren bekäme.

Wermuths zweiter Vorstoss geht in die gleiche Richtung. Er fordert, dass die Kurzarbeitsentschädigung für ein Vollpensum mindestens 4000 Franken pro Monat beträgt. «Mit 80 Prozent eines Lohns unter 4000 Franken kann man in der Schweiz schlicht nicht leben.» Deshalb braucht es einen Mindestbetrag für Menschen mit tiefem Einkommen wie im Gastgewerbe oder in Kitas.

1000 Franken für Arme

«Aber auch so gibt es in der Schweiz ganz viele Leute, die im Moment durch alle Maschen fallen», so der SP-Nationalrat. Leute etwa, die temporär arbeiteten oder arbeitslos seien. Das zeige sich auch an den Tausenden Bedürftigen, die in Genf letzte Woche für Grundnahrungsmittel angestanden seien. Geht es nach Wermuths weiterem Vorstoss sollen deshalb alle eine einmalige Direktzahlung von mindestens 1000 Franken erhalten, deren Einkommen unter dem Niveau liegt, das zu Ergänzungsleistungen berechtigt: «Sie brauchen sofort unbürokratische Überlebenshilfe.»

Dabei gibt Wermuth zu, dass seine Vorstösse mit hohen Kosten verbunden seien. Allein die Direktzahlungen würden laut Wermuth eine Milliarde kosten. «Das muss drinliegen für die Ärmsten der Schweiz.» Zumal ein Kaufkraftverlust «noch mehr kosten» würde, so der SP-Politiker. Die Kosten könnten laut Wermuth etwa über eine Steuer auf Transaktionen mit Wertschriften, Steuern auf hohe Vermögen oder über den Gewinn der Nationalbank gedeckt werden.

«Wir zahlen schon jetzt mit der Kreditkarte unserer Kinder»

SVP-Nationalrat Andreas Glarner kritisiert den Vorschlag heftig: «Wir haben das Geld für solche Massnahmen schlicht nicht mehr. Wir zahlen schon jetzt mit der Kreditkarte unserer Kinder.» Glarner rät, lieber den Lockdown zu beenden, damit alle wieder arbeiten gehen könnten. Und: «Sans-Papiers und illegale Flüchtlinge wie in Genf sollte man ausweisen. Wenn es Schweizer Bedürftige sind, muss man helfen.»