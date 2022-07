Luzern: SP will bedingungslos Wohnungen für Obdachlose

Die Notschlafstelle in Luzern. Die SP fordert aber Wohnungen für Obdachlose in der Stadt Luzern.

«Wenn Wohnen ein Menschenrecht ist, dann ist es nicht gleichzusetzen mit einer Belohnung für die Abstinenz von Suchtmitteln oder die Einwilligung in eine (psychologische oder psychiatrische) Behandlung. Wohnen ist kein Verdienst und auch nicht von einem Nachweis abhängig, dafür bereit zu sein», schreiben die Verfasser und Verfasserinnen der Publikation « Housing First ».

SP fordert Housing First für Luzern

«Housing First» ist ein radikaler Systemwechsel im Umgang mit Obdachlosigkeit. In anderen Wohnprogrammen müssen Betroffene oft drogenabstinent leben, an einer Behandlung oder einer externen Tagesstruktur teilnehmen. Das ist in der Praxis oft nicht zielführend. Beim «Housing First»-Ansatz dagegen wird eine Wohnung nicht an Bedingungen geknüpft. Stattdessen soll Obdachlosen zuerst eine eigene Wohnung zur Verfügung gestellt werden, als Basis, damit sich danach langfristig die Lebenssituation insgesamt stabilisieren kann.

Belastung für Allgemeinheit soll sinken

Versuche in anderen Städten zeigen, dass der Ansatz des Housing First jene Menschen erreicht, die durch herkömmliche Angebote nicht erreicht werden. In der Schweiz wird Housing First in Basel-Stadt bereits erfolgreich umgesetzt. Die Heilsarmee begleitete dort Ende 2021 insgesamt 19 Personen, von denen 13 mittlerweile eine eigene Wohnung gefunden haben, zehn davon durch Housing First.