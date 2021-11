Medikamentenknappheit : SP will, dass die Schweiz Sandoz verstaatlicht

Um die Versorgung sicherzustellen, soll der Bund den Medikamentenhersteller kaufen, fordert die SP in einer Motion.

So soll verhindert werden, dass die Abhängigkeit der Schweiz vom Ausland in der medizinischen Versorgung immer grösser wird.

Die Pandemie hat gezeigt, dass die Abhängigkeit der Schweiz vom Ausland in der medizinischen Versorgung immer grösser wird. Nun fordert die SP per Motion, dass der Bund die Novartis-Tochter Sandoz kauft. Der Konzern hatte letzte Woche angekündigt, dass man einen Verkauf prüfe. Sandoz beschäftigt rund 20’000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Wie die «SonntagsZeitung» schreibt, will die SP mit dem Kauf verhindern, dass der letzte Antibiotika-Hersteller in Europa in fremde Hände fällt. Schon heute werden 90 Prozent der Generika und Antibiotika in Asien hergestellt. Europäische Pharmakonzerne konnten im Preiskampf in diesen Sparten nicht mithalten. Die Abhängigkeit von China und Indien ist gross: Fallen Medikamentenlieferungen aus diesen Ländern aus, hat die Schweiz ein Problem.