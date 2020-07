SP will die Champions League zurück zu SRF holen

Nur noch sieben CL-Spiele im Free-TV

Final bleibt im Free-TV

Ab der Saison 2021 können Fussballfans auf SRF gar keine Livespiele aus der Champions oder Europa League mehr schauen. Der Sender hat den Kampf um die Liverechte definitiv verloren. «Es ist leider Fakt, dass nun auch im Schweizer Markt unverhältnismässig hohe Geldbeträge für den internationalen Clubfussball geboten werden», sagt Roland Mägerle, Leiter Business Unit Sport bei SRF, «diese enormen Summen kann und will die SRG nicht bezahlen.» Ganz aus dem Free-TV verschwindet die Königsklasse aber nicht. Denn anstatt SRF hat neu das private Medienhaus CH Media die Rechte erworben und wird einzelne Livespiele auf seinen Sendern 3+ und TV24 zeigen. Es sind aber weniger Partien als zuvor: In der Champions League sind es sechs Gruppenspiele sowie der Final. In der Europa League und der neu auf die Saison 2021 beginnende Europa Conference League sind es zusammen 16 ausgewählte Spiele. Derweil konnte SRF diese Saison pro Spieltag stets eine Champions- und eine Europa-League-Partie live zeigen – auch noch in der K.-o.-Phase. Vor der Saison 2018 waren es gar noch jeweils zwei Champions-League-Duelle.