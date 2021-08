Zürcher Wahlen 2022 - SP Zürich will vierten Stadtratssitz und nominiert dafür Simone Brander

Die Gemeinderätin Simone Brander will für die SP in den Stadtrat. Am Donnerstag wurde sie von den Delegierten nominiert.

Die SP der Stadt Zürich möchte in den Stadtratswahlen einen vierten Sitz erobern. Wie die Partei in einer Mitteilung schreibt, soll neben den bisherigen Stadträten Raphael Golta, André Odermatt und der Stadtpräsidentin Corine Mauch nun auch Simone Brander ins Rennen steigen. Die Zürcher Gemeinderätin konnte sich am Donnerstagabend an einer Delegiertenversammlung mit 107 von 194 Stimmen gegen die Nationalrätin Min Li Marti durchsetzen.