«Versorgungskrise droht»: SP will Heizen über 20 Grad im Winter verbieten

Die Partei fordert deshalb vom Bundesrat zügig einen Plan für Energiesicherheit und Solidarität mit anderen europäischen Ländern. «Die Steuerung der Gasversorgung und der Stromimporte kann nur in Verbindung mit Europa gedacht werden», heisst es in einem Positionspapier. In drei Schritten will die SP verhindern, dass es bei Strom und Gas zu Engpässen kommt.