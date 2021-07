50-Millionen-Projekt - SP will nicht, dass Luzern neue Kaserne der Schweizergarde mitfinanziert

Alt-Bundesrätin Doris Leuthard leitet das Patronatskomitee für den Neubau der Kaserne der päpstlichen Schweizergarde im Vatikan. Die angestrebte Zielsumme, die in In- und Ausland gesammelt werden muss, beläuft sich je nach Quelle auf 50 bis 55 Millionen Franken. Präsident der Kasernenstiftung Päpstliche Schweizergarde ist Jean-Pierre Roth, der ehemalige Präsident der Schweizerischen Nationalbank. Die Idee der Stiftung: Jeder Kanton soll sich mit einem Franken pro Einwohner und Einwohnerin am Neubau beteiligen. Darum wurde ein Gesuch an die Konferenz der Kantone gerichtet. Mit einem Schreiben von Ende März wurde auch der Kanton Luzern um Unterstützung gebeten.