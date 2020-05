Aktualisiert vor 22min

Jetzt im Livestream

SpaceX dockt in wenigen Minuten an der ISS an

Nach knapp 19 Stunden dockt in wenigen Minuten die SpaceX-Rakete an der ISS an. Verfolgen Sie die Ankunft der Astronauten live.

Die US-Astronauten Bob Behnken und Douglas Hurley sind auf dem Weg zur Internationalen Raumstation ISS. In wenigen Minuten soll die Rakete an der ISS andocken. Verfolgen Sie den Start im Livestream.

Für die USA ist der Start ein Meilenstein in der Raumfahrt. Erstmals seit neun Jahren hoben am Samstag Astronauten wieder von amerikanischem Boden aus ab. Seit dem Ende der Space-Shuttle-Flüge im Jahr 2011 waren sie auf russische Sojus-Kapseln angewiesen, um Astronauten zur ISS zu transportieren. Das von Elon Musk gegründete private UnternehmenSpaceX schoss in Zusammenarbeit mit der US-Weltraumbehörde Nasa seine Crew-Dragon-Raumkapsel ins All.