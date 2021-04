Crew Dragon : SpaceX-Mission zur ISS erfolgreich gestartet

Drei Männer und eine Frau sind mit einer SpaceX-Mission auf dem Weg zur ISS. Die Astronautinnen und Astronauten aus den USA, Japan und Frankreich werden am Samstag auf der Raumstation erwartet.

Drei Männer und eine Frau sind mit einem «Crew Dragon» des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX zur Internationalen Raumstation ISS aufgebrochen. Die vier Astronauten seien am Freitagmorgen (Ortszeit) mit Hilfe einer Falcon-9-Trägerrakete vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida aus gestartet, teilten SpaceX und die US-Raumfahrtbehörde Nasa mit. Wegen ungünstiger Wettervorhersagen war der ursprünglich für Donnerstag geplante Start auf Freitag verschoben worden. Am Samstag werden die vier Astronauten an der ISS erwartet.