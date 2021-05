Diesmal nicht explodiert : SpaceX-Prototyp nach vier Fehlversuchen erfolgreich gelandet

Die Starship-Rakete des US-Unternehmens SpaceX von Elon Musk setzte in einer Wüste in Texas sanft auf. Aufkommenden Flammen wurden rasch gelöscht.

Nach vier fehlgeschlagenen Versuchen ist am Mittwoch ein Prototyp der Starship-Rakete des US-Unternehmens SpaceX nach einem Testflug erfolgreich wieder gelandet. Kurz nach der Landung waren in der Video-Übertragung noch Flammen am Fuss der SN-15-Rakete zu sehen, die ein Kommentator von SpaceX jedoch als nicht ungewöhnlich bezeichnete. SN-15 steht für «serial number 15» (Seriennummer 15) – vier Vorgängermodelle waren bei der Landung teils spektakulär explodiert.

SpaceX-Gründer Elon Musk hofft, dass die neue Rakete eines Tages Menschen und Fracht auf den Mars befördern wird. Im Jahr 2023 soll sie bereits bei einer Mondumrundung zum Einsatz kommen, an der sich unter anderem der japanische Milliardär Yusaku Maezawa beteiligen will. Aus diesem Anlass hatte Musk jüngst versichert, dass die Starship-Rakete in zwei Jahren «sicher genug» für den Transport von Menschen sei. Auch die US-Raumfahrtbehörde Nasa will die Starship-Rakete bei ihrer geplanten Mondlandung nutzen.