Die Rakete des Modells SN9 startete am Dienstag zu einem Testflug – und kam nicht mehr heil zurück.

Eine unbemannte Rakete des Prototyps SN9 ist am Dienstag bei der Landung am Boden zerschellt und explodiert, wie verschiedene US-Medien berichten. Die Rakete des Raumfahrt-Unternehmens SpaceX startete planmässig und ohne Probleme in Boca Chica im Bundesstaat Texas.