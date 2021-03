Dritte gescheiterte Landung : SpaceX-Rakete explodiert nach Landung

Ein unbemannter Prototyp einer neuen Rakete ist Minuten nach der zunächst erfolgreichen Landung im US-Staat Texas explodiert.

Es ist bereits die dritte gescheiterte Landung der Starship-Rakete in Folge.

Bereits zum dritten Mal in Folge scheiterte eine Landung der SpaceX-Starship-Rakete.

Minuten nach seiner Landung im US-Bundesstaat Texas ist ein unbemannter Prototyp einer neuen Rakete des Unternehmens SpaceX explodiert. In einer Videoübertragung des Unternehmens war am Mittwoch zu sehen, wie Flammen aus der Rakete SN-10 schlugen, nachdem sie nach einem Testflug zunächst erfolgreich aufgesetzt war. Es ist bereits die dritte gescheiterte Landung der Starship-Rakete in Folge.