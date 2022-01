Ausser Kontrolle geraten : SpaceX-Raketenstufe stürzt anfangs März auf die dunkle Seite des Mondes

Eine ausgediente Raketenstufe des SpaceX-Programms ist auf Kollisionskurs mit dem Mond geraten. Das Bauteil, das seit 2015 durch das Weltall rauscht, soll am 4. März auf der erdabgewandten Seite des Trabanten einschlagen.

Raketen, die ins Weltall geschossen werden, nutzen in der Regel mehrere Antriebsstufen, die jeweils nach ihrem Einsatz abgesprengt werden und meist beim Wiedereintritt in die Atmosphäre verglühen. Bei den Falcon-9-Raketen des Raumfahrtprogramms von Elon Musks Unternehmen SpaceX kehrt die erste Stufe zwar jeweils wieder zur Erde zurück, die zweite Stufe ist aber ebenfalls nicht mehr zu retten und wird zerstört.

Doch nun nimmt eine solche Stufe, die seit 2015 auf einer Umlaufbahn zwischen Erde und Mond unterwegs ist, einen anderen Weg: Forscher erwarten, dass diese nun anfangs März nicht in der Erdatmosphäre zerstört wird, sondern auf die erdabgewandte Seite des Mondes stürzt und dort zerschellt. Denn das Bauteil, das vor sieben Jahren dabei half, den Satelliten Deep Space Climate Observatory (DSCOVR) der US-Wetter- und Ozeanografiebehörde NOAA ins All zu bringen, ist ausser Kontrolle. Die Raketenstufe hatte nämlich nach ihrem Einsatz zu wenig Treibstoff übrig, um in die Erdatmosphäre gesteuert zu werden oder aus dem Gravitationsfeld der Erde und des Mondes in den Weltraum hinausbefördert zu werden, wie die «Frankfurter Rundschau» berichtet.