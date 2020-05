SpaceX-Rakete ist auf dem Weg zur ISS

Kommentar erfassen

Model X Owner 30.05.2020, 20:19

@RocketMan Keine Ahnung, aber ganz viel Meinung. Elon Musk schiesst nicht einfach so seine Raketen ins All, sondern braucht jedes Mal eine Starterlaubnis, damit man sich eben nicht in die Quere kommt. Satelliten kann man übrigens nicht einfach so umparken.