Falcon 9 - SpaceX schiesst vier Zivilisten ins All

Duellieren sich um die Vorherrschaft in der privat finanzierten Luftraumfahrt: Elon Musk (links) und Jeff Bezos.

Mit der «Falcon 9»-Rakete soll es drei Tage in die Umlaufbahn der Erde gehen.

Jared Isaacman (links) wird an Bord der «Falcon 9» sein.

Die Weltraumfahrt soll drei Tage dauern und es sollen sich demnach vier Personen an Bord befinden.

Die Mission mit der Rakete «Falcon 9» soll am Mittwoch starten.

Bereits vor ein paar Wochen sorgte Amazon-Gründer und Multimilliardär Jeff Bezos für Weltraum-Aufsehen. Jetzt möchte Multimilliardär und Tesla-Gründer Elon Musk mit seiner Firma SpaceX als erstes Raumfahrtunternehmen Zivilisten in die Umlaufbahn der Erde schicken. Dies kündete das Unternehmen am Montag auf Twitter an.