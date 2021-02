Tesla-Gründer Elon Musk will Internet aus dem All anbieten.

Bis zu 40’000 Satelliten hat Tesla-Gründer Elon Musk (49) ins Weltall befördert. So will er einen weltweiten Internetzugang aus dem Erdorbit anbieten. Der Name des Projekt ist Starlink. Mit seinem Raumfahrtprogramm «SpaceX» schiesst der Elektroauto-Pionier Satelliten in den Weltraum, um aus dem Erdorbit ein Netz aus Hochgeschwindigkeitsinternet um den ganzen Globus zu spannen. Auch in der Schweiz kann nun ein Platz in der Warteschlange gekauft werden.