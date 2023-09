Julia (22) leidet an POTS, dem posturalen Tachykardiesyndrom

1 / 8 Julia* (22) leidet an einer Kreislaufstörung. Privat Schon seit mehreren Jahren wurde sie beim Aufstehen regelmässig ohnmächtig. Unsplash Sechs Jahre dauerte es, bis sie die richtige Diagnose erhielt. (Symbolbild) Unsplash

Darum gehts Die Studentin Julia* (22) leidet an POTS, einer Kreislaufstörung, bei der der Puls von Betroffenen im Stehen stark ansteigt.

Das führt dazu, dass sie regelmässig ohnmächtig wird, Kopfschmerzen hat oder müde ist.

Die Diagnose erhielt sie erst nach sechs Jahren. Der Kardiologe Ardan M. Saguner erklärt, wie die Störung entstehen kann und welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt.

«Als ich wieder aufwachte, lag ich auf dem Boden meiner WG. Ich erinnerte mich an nichts mehr: Weder an meinen Namen noch daran, was geschehen war. Das Einzige, was ich wusste, war, dass mein Kopf unglaublich schmerzte», erinnert sich Julia*. Beim Vorfall vor etwa einem Jahr war sie besonders lang bewusstlos. Mit der Ambulanz wurde sie ins Spital gefahren, wo sie zahlreichen Tests unterzogen wurde. «Im EKG merkte man, dass ich einen extrem hohen Puls hatte – auch im Liegen. Bei weiteren Untersuchungen stellte man fest, dass mein Puls auf 130 anstieg, wenn ich nur den Kopf aufhob. Da war klar, dass ich POTS, also das posturale Tachykardiesyndrom, hatte.»

Was ist POTS? POTS steht für «Posturales Tachykardiesyndrom» und ist eine häufig fehldiagnostizierte Kreislaufstörung. Die Betroffenen leiden unter einem starken Anstieg der Herzfrequenz beim Aufstehen sowie unter Schwindel, Ohnmacht, Blässe, Benommenheit und vielen anderen Symptomen.

Julia hatte die ersten Symptome, als sie 15 Jahre alt war. «Lange Zeit war es für mich normal, dass mir beim Aufstehen oft schwindlig wurde. Fünf bis sechs Mal am Tag stand ich auf, war für eine Sekunde bewusstlos und fiel um. Da es mir danach gleich wieder gut ging, wurde diese ‹Macke von mir› nicht gross weiter hinterfragt.» Auch ihre Ärzte sagten ihr jahrelang, dass mit ihr alles in Ordnung sei. «Sie meinten, das sei halt so, weil ich eine junge Frau sei. Das wachse sich wieder aus.» Erst sechs Jahre später erhielt Julia die Diagnose.

«Treppensteigen fühlt sich so an, als würde man einen Marathon laufen»

Mittlerweile hat sie sich mit der Krankheit abgefunden. «Ich habe verschiedene Tricks, die mir helfen, besser damit umzugehen: Medikamente, viel Wasser trinken, hohe Salzzufuhr, langsam aufstehen, langsame Bewegungen und Kompressionsstrümpfe.» Da sie auch oft sehr müde sei, schlafe sie regelmässig tagsüber eine halbe Stunde. «Meine Freunde sind es schon gewohnt, dass ich jeweils immer ein Kissen dabeihaben muss», sagt sie lachend. Auch die Uni habe gewisse Anpassungen für die Studentin gemacht, sodass sie mit ihren Mitstudentinnen und -studenten Schritt halten kann. «Ich studiere absichtlich Teilzeit – ein Vollzeitstudium wäre für meinen Körper zu stressig.»

Julia wünscht sich, dass die Störung, die vielen völlig unbekannt ist, bekannter wird. «Es wäre schön, wenn die Menschen ein besseres Verständnis dafür aufbringen können, wie einschränkend so was sein kann.» Denn POTS bedeute nicht einfach nur ein bisschen Schwindel, sondern dass selbst alltägliche Dinge zu einer Herausforderung werden könnten. «Nur schon kurze Laufstrecken oder Treppensteigen fühlen sich teilweise so an, als würde man einen Marathon laufen.» Je früher diagnostiziert werde, desto einfacher sei es für Betroffene, da gewisse Anpassungen gemacht werden könnten – auch in der Schule und später in der Arbeitswelt.

*Name der Redaktion bekannt

«Die Symptome werden oftmals psychologisiert»