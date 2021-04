Die Brisanz in diesem Spiel war schon vor der Partie gegeben. Der FC Zürich reiste mit nur zwei Punkten Vorsprung auf den Barrage-Platz ins Tourbillon zum FC Sion. Die Walliser ihrerseits wollten auch unbedingt Punkten, stehen sie doch auf dem Abstiegsplatz. So starteten dann auch beide Mannschaften mit Offensivdrang in die Partie. Zuerst jubeln durften dann die Zürcher. In der 14. Minute traf Tossin auf Vorlage von Kololli zur Führung für die Gäste. Doch noch vor der Pause konnte der FC Sion zurückschlagen und zwar im Namen von Guillaume Hoarau. Der Franzose traf nach einer Flanke von Iapichino per Kopf. Es war der erste Treffer im Dress der Sittener für den Ex-YB-Stürmer.

Sion startete dann auch besser in die zweite Halbzeit. Araz profitierte von einem Durcheinander in der FCZ-Verteidigung und traf aus kürzester Distanz zur 2:1-Führung für die Walliser. Danach flachte die Partie etwas ab, beide Teams mühten sich im Mittelfeld ab. Erst in der 85. Minute kam wieder Spannung in die Partie. Der FCZ kam durch Rohner zum späten Ausgleich. Die Partie endete 2:2-Unentschieden. Trotzdem kann der FCZ nicht glücklich sein mit nur einem Punkt in den Taschen. « Am Schluss war es ein verdientes Unentschieden. Wir hatten uns fest vorgenommen, drei Punkte einzufahren, das ist uns leider nicht gelungen. Wir müssen schauen, dass wir in Zukunft eine Führung besser verteidigen », sagte Zürichs Torschütze Rohner nach dem Spiel. Beim FC Sion tönte es ähnlich. Torschütze Hoarau nach der Partie: « Ich bin glücklich über das erste Tor im Dress des FC Sion. Trotzdem steht die Mannschaft im Vordergrund, darum ist es schade konnten wir nicht gewinnen. »