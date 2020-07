Schweizer Studie

Späterer Lockdown hätte über 6000 Corona-Tote gefordert

Ein Forscherteam rund um den Epidemiologen Christian Althaus hat berechnet, welche Auswirkungen ein früherer oder späterer Lockdown gehabt hätten.

«Rasch zu handeln ist zentral, wenn es darum geht, auf einen Ausbruch zu reagieren»: So lautet das Fazit eines Forscherteams von der Universität Bern rund um den Epidemiologen Christian Althaus. In einer am Sonntag als Preprint veröffentlichten Studie rechnen die Experten vor, dass ein Lockdown eine Woche später als dem 17. März bis zu 8683 Tote gefordert hätte. Das wären über 6000 Tote mehr als die laut Studie bislang am Coronavirus gestorbenen rund 2000 Personen.